Scuola innovativa alla ex Garrone: il progetto a un pool di professionisti torinesi

Sono gli studi professionali RTP (capogruppo) Settanta7, ProgettoCmr, Lentini a essersi aggiudicati l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo plesso scolastico che sorgerà nel cortile della ex caserma Garrone, riconvertendo l'area tra via Salvatore Vinci e corso Italia.

Nei giorni scorsi gli uffici della Provincia, che avevano già redatto uno studio preliminare sull'intervento, hanno completato le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Il pool di professionisti torinesi si è aggiudicato la gara con un ribasso del 52% sulla base d'asta che era superiore ai 550mila euro. Complessivamente, Iva e oneri inclusi, l'intervento di progettazione costerà 337mila 175,78 euro. Il budget per la costruzione della scuola, destinata a diventare la nuova sede dell'Iti Faccio, supera invece i 10 milioni di euro: 9 milioni e mezzo sono stati stanziati da Inail attraverso il progetto "Scuole innovative", 1 milione e 700mila euro dalla Provincia che, oltre a pagare il progetto, si occuperà dell'abbattimento degli stabili bassi a servizio dell'ex caserma ancora presenti nell'area.

Il nuovo edificio, a impatto zero, è destinato a ospitare 26 aule per gli studenti dell'Iti Faccio, palestra, auditorium e un parcheggio da 460 posti e sarà realizzato su due sfruttando il naturale dislivello dell'area, in modo da inserirsi nel contesto urbanistico circostante. Grazie all'abbattimento di parte del muro della caserma Garrone lungo corso Italia, sarà anche possibile realizzare un riordino complessivo delle aree di sosta dei pullman, rendendo più sicure le fasi di ingresso e uscita dalle scuole che interessano centinaia di studenti delle superiori.

Secondo il cronoprogramma annunciato dal consigliere delegato all'Edilizia Scolastica, Gian Mario Morello, le fasi progettuali saranno ultimate entro pochi mesi in modo da poter predisporre gli atti per la gara d'appalto dei lavori entro la primavera 2023.