Rotonda sulla Tangenziale, la jungla non c'è più

E' stata tagliata sabato l'erba alla rotonda di ingresso a Vercelli passata, lo scorso maggio, nelle competenze di Anas. Analogamente sono stati sistemate le banchine che erano invase della vegetazione e sono stati sfrondati alcuni rami delle piante che stanno al centro della rotatoria.

leggi anche: LA ROTONDA DIMENTICATA DA ANAS

Solamente 3 giorni fa il presidente della Provincia, Eraldo Botta aveva scritto per sollecitare Anas ad attivarsi per il taglio dell'erba, che non era infatti mai stata sfalciata dal nuovo gestore dal suo subentro nel corso della scorsa primavera e che era arrivata quasi a due metri di altezza.

«Come Provincia rimaniamo molto attenti alla sicurezza della nostra rete viabile, anche se non più di nostra competenza. Mi auguro che d'ora in poi questi inconvenienti non si ripetano nuovamente. Vigileremo comunque la situazione in futuro», commenta a margine il presidente.