Cammina con Dedalo: a spasso per Vercelli tra natura e cultura

Domenica 19 settembre 2021 il progetto Dedalo. Volare sugli anni - promosso dall’Asl di Vercelli, con la collaborazione del Comune di Vercelli e dell’Università del Piemonte Orientale - propone l’iniziativa Cammina con Dedalo, una camminata in città lungo un percorso culturale-naturalistico. Il ritrovo sarà alle ore 10 dalla zona antistante la Basilica di Sant’Andrea.

La camminata sarà un’occasione per scoprire aneddoti e curiosità sui luoghi che si incontreranno lungo il percorso, grazie alla collaborazione del Museo Borgogna e delle sue guide.

Alla partenza verranno consegnati dei gadget offerti dai partner.

La camminata si terrà in condizioni meteo favorevoli e con il raggiungimento del numero minimo di adesioni. Per informazioni o per iscriversi contattare tramite SMS o Whatsapp il numero 3281503578 oppure inquadrare il QR code presente nella locandina.