Comunali 2021: i candidati che corrono contro il quorum

Sono 21 i centri del vercellese che vanno al voto a ottobre per il rinnovo dei rispettivi Consigli comunali: Albano Vercellese, Arborio, Balmuccia, Boccioleto, Borgo d’Ale, Borgo Vercelli, Cravagliana, Fontanetto Po, Gattinara, Greggio, Lamporo, Lozzolo, Piode, Postua, Prarolo, Quinto Vercellese, Rossa, Santhià, San Germano Vercellese, Valduggia, Vocca. Tra questi non sono pochi quelli per i quali la corsa è contro il quorum, dal momento che c'è una sola lista in campo. Ecco un primo elenco degli aspiranti sindaci che correranno in solitaria e dei candidati consiglieri che li accompagnano in questa sfida.

BORGO D'ALE

GUARDIAMO AVANTI CON ANDORNO

Candidato sindaco: Pier Mauro Andorno. Candidati consiglieri Lucia Buffon, Irene Bosio, Riccardo Verga, Enrico Citta, Fiorella Moriano, Gianni Maria Regis, Deborah Terranova, Piero Antonino, Paolo Drebertelli.





BORGO VERCELLI

INSIEME PER BORGO VERCELLI

Candidato sindaco: Mario Demagistri. Candidati consiglieri: Maurizio Baldo, Alberto Massimo Balzaretti, Marco Biondolillo, Gianluca Gabasio, Paolo Milan, Luca Mosca, Maria Antonietta Rocca, Loredana Scianguetta, Alessandro Vigone, Luisella Zampollo.





ARBORIO

ANDIAMO AVANTI PER ARBORIO

Candidato sindaco: Annalisa Ferrarotto. Candidati consiglieri: Paola Assietti, Antonio Bona, Pinuccia Bona, Alberto Drago, Alessandro Montella, Cinzia Pozzati, Serena Trombini, Lucio Bresciani, Enis Landi, Chiara Bertone.

BALMUCCIA

Candidato sindaco: Moreno Uffredi. Candidati consiglieri: Mauro Agarla, Gaia De Dominici, Gemma Dealberto, Silvia Ferraris, Emmanuele Pizzetta, Fabrizio Pizzetta, Christian Poletti, Alessandro Romano, Sara Salvoldi

POSTUA

POSTUA FUTURA

Candidato sindaco: Rosa Donatella D’Alberto. Candidati consiglieri: Gael Abate, Francesco Albanese, Mauro Balossetti, Clarissa Bertallo, Giulio Fortuna, Francesco Giglio, Karen Pasquario, Maria Cristina Patrosso, Maria Teresa Spinazzi, Paolo Travostino.

PRAROLO

UNITI PER PRAROLO

Candidato sindaco: Umberto Guglielmotti. Candidati consiglieri: Edoardo Brusa, Dario Caldera, Luca Corradino, Alice Ferraris, Chiara Ferraris, Davide Giuriali, Giuseppe Lazzazzara, Andrea Olliaro, Edward Paggio.

ROSSA

COSTRUIAMO IL FUTURO

Candidato sindaco: Alex Rotta. Candidati consiglieri: Fabio Antonietti, Riccardo Argese, Marco Beccaria, Andrea Bondetti, Marco Defilippi, Enrica Licini, Silvarosa Novello, Simone Pareti, Francesca Zali, Consuelo Zenone.

VOCCA

PER VOCCA

Candidato sindaco: Giacomo Gagliardini. Candidati consiglieri: Maria Chiara Antonini, Mattia Antonini Sandro Arcardini, Monica Bernasconi, Nadia Bettola, Giulio Colzani, Roberto Falmenta, Miriam Ragozzi, Catia Varzi, Sergio Villanova.