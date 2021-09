Ciclista finisce in un fosso a Villanova

Non è ancora nota la dinamica della rovinosa caduta che ha fatto precipitare un ciclista in un fosso a Villanova. Soccorso dai sanitari del 118 con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, l'uomo, fortunatamente avvistato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme, è stato posizionato sulla spinale e condotto in ospedale per le cure del caso. I Carabinieri sul posto si sono occupati di regolare la viabilità mentre i soccorritori svolgevano le operazioni di recupero.

I militari si stanno occupando dei rilievi e di accertare le cause della caduta per escludere eventuali altre responsabilità.