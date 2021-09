Sfida a cinque per il dopo Baglione

Sfida a cinque, a Gattinara, per la successione a Daniele Baglione.

"Gattinara. Baglione per la Vittoria" propone come candidato sindaco Maria Vittoria Casazza, commerciante in pensione di 70 anni. Candidati consiglieri: Daniele Baglione, Fulvio Andreoletti, Luca Caligaris, Gualtiero Canova, Denis Cazzadore, Barbara Fanetti, Dino Marcolongo, Elisa Roggia, Enrico Segatto, Elisa Tosone, Gianluca Valeri, Maria Grazia Zaffalon.

"Tutti X Gattinara", lista civica di ispirazione renziana, vede come candidato sindaco Diego Costanzo, imprenditore di 63 anni. Candidati consiglieri: Filippo Biondi, Michela Loforese, Federico Miele, Eliana Negri, Teresio Delsignore, Giuseppe Pollicino, Miriam Berzi, Amy Mbengue, Paola Platini, Sabrina Rattazzi, Simona Delmastro.

"SìAmo Gattinara", candida a sindaco Mariella Goldin, 57 anni, avvocato. Candidati consiglieri: Francesco Patriarca, Luana Valerio, Massimo Delbosco, Marzia Alberta, Sandro Pomeran, Alessandra Franchino, Roberta Martinetti, Marco Barattino, Carmela Stellato, Costantino Ferraiuolo, Roberta Foscolo, Mattia Cervellin.

"La svolta. Progetto 21-26", vede come candidato sindaco Patrizio Petterino, 62 anni, tecnico Rfi in pensione. Candidati consiglieri: Vittorio Beltrame, Veronica Biondi, Romina Castelletta, Marco Ferrara, Laura Filiberti, Enrico Furno Sola, Iolanda Russo, Simone Stefan, Carlo Zanolo.

"Comunisti per Gattinara" vede come candidato sindaco Luigi Zanetta, 75 anni, pensionato Telecom. Candidati consiglieri: Michele Maestrini, Cosimo Goduto, Sara De Filippo, Miriam Codazza, Stefano Aimone Rondo, Giulia Masseroni, Maria Pasqua Di Bisceglie, Jessica Buratti, Donato Federici, Fausto Zanetta.