Acli di Gattinara: «Ogni fine settimana la piazzetta è ridotta a latrina»

Sono esasperati i soci e il direttivo del circolo Acli di Gattinara per le condizioni in cui, ogni fine settimana, ritrovano il piccolo parcheggio posto sul retro del circolo di via Gioberti. Un'area i cui trovano spazio lo scivolo per l'ingresso al circolo delle persone disabili, pochi posti auto e sun ingresso secondario della chiesa parrocchiale di San Pietro.



«Nonostante le misure adottate dal Comune di Gattinara per il contrasto alla maleducazione della movida serale e notturna - scrivono esasperati i componenti del direttivo del Circolo - la piazzetta è continuamente presa d'assalto da maledicati senza cervello che urinano sui muri, abbandonano bottiglie e bicchieri vuoti di plastica ma anche di vetro con tanto di cannucce colorate all'interno. Nessuno passa poi mai a pulire se non il nostro ormai sfinito, gestore del bar interno. Questa situazione di vergognoso degrado e impotenza da parte delle istituzioni, deve finire», concludono dal circolo.