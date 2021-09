Pro Vercelli senza pietà contro la Pro Sesto

Pro Sesto-Pro Vercelli 0-2

Marcatori: Comi (Pvc) all'11'; Emmanuello (PVc) al 33';

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini; Ghezzi, Gattoni, Marchesi, Cerretelli, Lucarelli; Scapuzzi, Grandi. A disposizione: Baghera, Mazzarani, Della Giovanna, Capelli, Gualdi, Buongiorno, Marzupio, Brentan, Kone, Parriello, Giubilato, Gianelli. All. Filippini.

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Cristini, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Awua, Emmanuello, Belardinelli, Crialese; Della Morte, Comi. A disposizione: Rendic, Auriletto, Carosso, Rolando, Bunino, Vitale, Silenzi, Rizzo, Erradi, Iezzi, Secondo, Gatto. All. Scienza.



Arbitra il signor Francesco D'Eusanio

Ammoniti: Comi (Pvc).







PRIMO TEMPO

Parte bene la Pro, un cross di Crialese, poi, secondo minuto, gran botta di Emmanuello, il portiere Del Frate salva in angolo.

5': palla gol Pro Sesto. Ripartenza, gran botta di Gattoni, fuori di poco.

Buona lettura di Tintori che esce coi piedi e interrompe un'azione offensiva dei lombardi.

11': lancio lungo per Bruzzaniti che controlla bene e crossa ancora meglio per la testa di Comi che sale in ascensore e di testa insacca: Pro Vercelli in vantaggio.

Imprendibile Bruzzaniti sulla fascia destra.

Buoni spunti di Della Morte, bene la difesa. Siamo al 20'.

21': Belardinelli mette in mezzzo, tiro al volo di Emmanuello, traversa.

24': tiro sporco di Comi, servito da un Belardinelli in gran spolvero, si salva in angolo Del Frate.

29': Della Morte dal limite, alto. Ma è solo Pro.

30': Bruzzaniti avanza e sferra un tiro all'improvviso, forte ma un po' centrale: para Del Frate.

32': Awua smista per Bruzzaniti, solito cross pennellato, Emmanuello si improvvisa centravanti, gran colpo di testa, gol. Pro Vercelli in doppo vantaggio.

41': botta dalla distanza di Maldini, sul fondo.

45': affondo a tiro di Belardinelli, para Del Frate.