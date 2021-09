Trino, il nuovo assessore è Silvia Cottali

Silvia Cottali è il nuovo assessore a Istruzione, Edilizia Scolastica, attività extrascolastiche, Politiche Giovanili, Biblioteca, Cultura e Promozione turistica del Comune di Trino.

Lo ha reso noto, nella mattina di venerdì, il sindaco Daniele Pane: «A seguito delle dimissioni dalla giunta, già annunciate ad inizio gosto, di Giulia Rotondo ho provveduto, con al fianco tutta la mia squadra, ad una serie di incontri e valutazioni di possibili candidati al ruolo di assessore - spiega Pane in una nota -. Quindi dopo un'attenta valutazione sia del profilo professionale che di quello umano ho provveduto alla nomina di Silvia Cottali. Ringrazio sin da subito Silvia, che si è già messa al lavoro, per la sua disponibilità e per aver messo a disposizione tutte le sue qualità al servizio della nostra città. Individuare la persona giusta per sostituire Giulia non è stato affatto facile, ma con Silvia sono convinto che abbiamo fatto centro per proseguire nel nostro progetto per Una Trino e Robella Migliori».

In occasione della nomina di Cottali, Pane ha anche trasferito all'assessore Roberto Gualino le deleghe alla Viabilità e alla Polizia Municipale. «Terrò invece, oltre a quanto già incarico, le deleghe ad Eventi e Manifestazioni e la delega al Commercio», conclude il sindaco.



Domani in occasione dell'edizione del "Comune a Casa Tua" verrà presento il nuovo Assessore a tutta la popolazione sui canali social del Comune.