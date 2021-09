Addio a don Gilio Ardissino: Santhià, Gattinara e il vercellese ricordano un sacerdote amato

La diocesi e i tanti parrocchiani che ha incontrato sulla sua strada dicono addio a don Gilio Ardissino, morto nell'alba del 3 settembre alla casa di riposo di Cigliano, dove era ricoverato da qualche giorno. Aveva 82 anni.

Amatissimo vice parroco di Santhià tra gli anni '70 e i primi anni '80, don Gilio nel 1983 divenne parroco di San Bernardo, a Gattinara, giovanissima parrocchia che era stata costituita solo pochi anni prima con la guida di monsignor Pino Cavallone. Nei lunghi anni alla guida della comunità di San Bernardo, don Gilio aveva saputo diventare un punto di riferimento per i suoi parrocchiani: era un sacerdote e un uomo buono, timido, riservato, ma vicino ai giovani e alle famiglie. A San Bernardo, con l'aiuto di una comunità parrocchiale molto attiva, si era impegnato per costruzione della casa parrocchiale, dell'oratorio, aveva accolto gli Scout, consolidto momenti molto belli per la comunità dei fedeli, come la fiaccolata di chiusura del mese di maggio, con la salita notturna alla chiesetta della Torre delle Castelle.

Nel 1991, dopo l'arrivo a Bari delle navi che avevano portato in Italia migliaia di albanesi in cerca di una vita migliore, don Gilio aveva accolto nella sua casa due di quei giovani: si spese molto, senza clamore, per aiutarli a costruirsi una vita, a trovare un lavoro, a imparare la lingua, a inserirsi nella comunità.