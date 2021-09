San Germano: Gianna Volpato candidata sindaco di "Noi per voi"

E' Gianna Volpato, 53 anni, la prima candidata sindaco a uscire allo scoperto a San Germano. La sua lista si chiama "Noi per voi" (come quella a suo tempo guidata da Michela Rosetta) e l'annuncio ufficiale della sua candidatura è affidato ai social.

Dopo alcune esperienze lavorative come stilista e figurinista a Milano, si è poi occupata della famiglia e oggi è attiva nel mondo del volontariato con l’Associazione Argilla di Vercelli, gestendo gli Orti solidali e il Lago delle rose a Vercelli, nonché l’appartamento che il comune di Vercelli mette a disposizione per i gli incontri premio dei detenuti con le famiglie.

Quella alla guida della lista "Noi per voi" sarà di fatto la prima esperienza amministrativa. Ma la rassicurazione che è che «con l'appoggio della squadra e con la sua propensione all’apprendimento non avrà certamente problemi ad inserirsi in fretta alla guida del paese, con l’indubbio vantaggio di non essere condizionabile».