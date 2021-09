Dalla prima squadra alle giovanili: ecco la PFV

Sono ripresi gli allenamenti serie C agli ordini del confermatissimo coach Gabriele Bendazzi, coadiuvato dal prezioso “assistant” Andrea Congionti e da Valentina Balocco per la parte atletica.

La squadra è quella dello scorso anno dalla quale sono da escludere Eleonora Migliorini, Letizia Lobascio e Lucia Iorio per motivi universitari, Erica Ronca per necessità di sottoporsi ad intervento ad un ginocchio e conseguenti tempi di convalescenza, mentre ancora incerta è Marta Sarrocco in attesa di comunicazioni circa il possibile trasferimento in altra sede per l'università, da cui dipende la sua disponibilità ad allenarsi.

In compenso andrà ad aggiungersi al roster Sara Bouchefra, classe 2004, proveniente dal B.C. Castelnuovo Scriva ( serie A2) dove negli ultimi anni ha disputato campionati giovanili e serie C e B, ma ancora tesserata per Olympia Casale con la quale PFV è sempre in stretto contatto. Non sono da escludersi altri innesti, sempre in forza del rapporto di collaborazione fra le due società, ma al momento non c'è nulla di definitivo.

Queste le giocatrici attualmente a disposizione, salvo limitazioni connesse al possesso del green pass, indispensabile per potersi allenare: Acciarino Camilla; Ansu Caroline; Bassani Asja; Bertelegni Carlotta; Bouchefra Sara; Coralluzzo Adriana; Deangelis Irene; Ferrittu Serena; Leone Giulia; Leone Sara; Momo Carolina (U19); Perucca Martina; Pollastro Erica; Rey Adele; Sarrocco Marta (ancora incerta).

Riprenderanno anche le Under 19, agli ordini di Adriana Coralluzzo, con una formazione integrata da alcuni nuovi innesti operati già nel corso della passata stagione (Bouznad Siham 2003; Lo Khar Ndeye - 2004; Franzo Sofia 2004 che riprende l'attività; Chillini Martina - 2005 - da Novara) alle quali si aggiunge il rientro di Arianna Francese - 2004 - nelle ultime 3 stagioni a Casale in prestito. Queste le giocatrici a disposizione, sotto condizione green pass: Boauznad Siham 2003; Liberali Camilla 2003; Sau Zanichelli Silvia 2003; Francese Arianna 2004; Franzo Sofia 2004; Ifa Uwaidae Catherine 2004; Lo Khar ‘Ndeye 2004; Momo Carolina 2004; Chillini Martina 2005; Valentino Arianna 2005 Zanetti Angelica 2005; Cadiri Samuela 2006.

Alla ripartenza vi sarà anche la formazione Under 17 - che giocherà ad Alice Castello, allestita con la collaborazione di U.B. Cigliano e G.S. Saluggia, sotto la guida di Francesco Rimedio, gradito ritorno in PFV (fu a lungo assistente in serie B e C tra il 2005 ed il 2009) il cui organico è da verificare bene alla ripresa effettiva degli allenamenti dopo la parentesi Covid, e che al momento potrebbe essere il seguente: Quartieri Veronica 2005; Cantelli Alessia 2006; Carrozza Giorgia 2006; Dutto Giulia 2006; Fiore Anna 2006; Matteja Elisa 2006; Pintonello Francesca 2006; Castelli Denise 2007; Giorgi Chiara 2007; Pintonello Elisa 2007; Rizzato Carola 2007; Cimalando Ilaria 2008.

Lo stesso si deve dire per la formazione Under 14, allenata ancora da Gianfranco Anastasio, la cui composizione è tutta da verificare con le ragazze che eventualmente riprenderanno dopo aver sospeso l'attività causa pandemia nella stagione appena trascorsa, e previa verifica del green pass, da aggiungersi a coloro che, invece, che senza problemi hanno continuato a frequentare gli allenamenti nel 2020/21.

Questo il possibile organico: Adylosa Erica 2007; Bari Hanaa 2007; Candell Camilla 2007; Dykrane Yasmine 2007; Giuliani Camilla 2007; Prinetti Emma 2007; Roggero Costanza 2007; Rulli Arianna 2007; Cavalli Elena – new entry – 2008; Dipace Valentina 2008; Haxhiasi Alessia 2008; Nicosia Emily 2008; Torazzo Alice 2008 oltre a, se riprenderanno l’attività, Nakhly Rihana 2007; Fall Ndeye Dior (2008) Gatti Carolina 2008; Hilaly Nour 2008 Leo Elisabetta 2008; Mosca Toba Sofia 2008.

Infine quest'anno la PFV schiererà ai nastri di partenza dei campionati FIP anche la nuova formazione Under 13, composta dalle giovani provenienti dal Centro Mini Basket Bugs Vercelli delle annate 2009/2010, giunte a fine ciclo MB, la cui guida tecnica è ancora da definire ed il cui organico sarà possibile indicare al momento dell’effettiva iscrizione al settore giovanile PFV.

Come ogni anno i dirigenti PFV si stanno alacremente attivando per sistemare i vari gruppi negli spazi orari di allenamento (pochi rispetto alle effettive esigenze) nella varie palestre cittadine, con la speranza che non vi siano impedimenti di sorta, di tipo amministrativo/scolastico.

Il tutto grazie alla ormai consolidata esperienza del D.S. Roberto Cavallaro che in questo settore, come in altri, è capace di compiere miracoli.