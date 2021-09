Amazon: con l'ampliamento arrivano altri 250 posti di lavoro a tempo indeterminato

Un ampliamento da 70mila metri quadri: 40mila di capannoni e 30mila di aree parcheggio, 250 posti lavoro a tempo indeterminato tra il settore logistico e l'Innovation Lab, il centro di ricerca europeo per la sicurezza sul lavoro. Apertura del cantiere a ottobre e conclusione nella primavera 2023,.

Sono i dettagli dell'annunciato potenziamento del centro di distribuzione di Vercelli, punto nevralgico della rete di distribuzione dell’azienda nell’Italia nord-occidentale, resi noti in mattinata dal site manager Alessandro Alberici e dal sindaco Andrea Corsaro.

«Per far fronte alla crescente domanda dei clienti in Italia, a ottobre 2021 inizieranno i lavori di ampliamento del sito logistico, un progetto che rappresenta un altro importante passo avanti nella strategia di sviluppo di Amazon nel Paese. La nuova area sarà pienamente operativa a partire dalla primavera del 2023. Ad oggi il centro di distribuzione di Vercelli conta 600 dipendenti a tempo indeterminato e l’ampliamento costituirà un rilevante fattore di crescita economica e occupazionale per il territorio, creando ulteriori 250 posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine del 2023» spiega Alberici.

Il progetto prevede l’espansione dell’area destinata alle attività del magazzino e la creazione di un nuovo parcheggio per gli autoarticolati, oltre ad un ampliamento dell’area riservata all’Innovation Lab. I lavori interesseranno 70.000 metri quadri e andranno ad aggiungersi ai già 100.000 metri quadri del centro.

L’annuncio dell’ampliamento avviene nel mese in cui ricorre il quarto anno dell’apertura del centro logistico di Vercelli, il primo a essere realizzato in Piemonte nel settembre 2017.

«Il centro ha deciso di festeggiare l’anniversario organizzando numerose iniziative rivolte ai dipendenti grazie anche alla collaborazione di diverse realtà locali. Il filo conduttore è la celebrazione dell’arte in ogni sua forma come strumento di libertà di espressione e inclusione - spiega ancora Alberici -. Nell’ambito del progetto “be pART”, l’azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di creare elaborati artistici da esporre in una sala dedicata all’interno del sito. Oltre alle creazioni dei dipendenti, Amazon ha raccolto anche una selezione di 40 pezzi provenienti da GASP!, organizzazione artistica no-profit che lavora con artisti di tutta Italia a cui chiede di realizzare opere in forma anonima in modo da rappresentare la loro arte senza lo stereotipo che il nome dell’artista rischia di portare con sé. Grazie al sostegno del Sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, è stato inoltre messo a disposizione uno spazio in Municipio in cui presentare i migliori elaborati realizzati per poter condividere lo spirito dell’iniziativa con l’intera cittadinanza. La creatività può essere anche utile alleato nell’arte del riciclo. Amazon ha così pensato di organizzare per i suoi dipendenti un laboratorio artistico basato su pratiche sostenibili, ma non solo. In collaborazione con l’Istituto Alberghiero del comune di Trino, in provincia di Vercelli, i dipendenti Amazon saranno i protagonisti anche di un evento culinario: gli studenti della scuola lavoreranno per offrire loro un menù speciale dedicato al compleanno del sito e ispirato al concetto di arte culinaria, perché l’espressione artistica si evolve in mille forme e una di queste è sicuramente la cucina».