Inaugurazione della piscina coperta: i dubbi di Pd e lista civica

Interrogazione di Pd e lista civica Vercelli per Maura Forte sull'imminente inaugurazione della piscina coperta di via Baratto.

Al momento, visto che non sono stati convocati Consigli comunali, sembra improbabile che il documento venga discusso prima della data fissata per l'inaugurazione. E, visti i tempi previsti, non è detto che la risposta formale arrivi entro domenica 19 settembre, data comunicata per il taglio del nastro del nuovo impianto.

Ecco comunque quali sono le perplessità sollevate dalla minoranza. «Considerato che, alla data odierna, sono in esecuzione numerosi interventi - si legge nel documento firmato da Michele Cressano, Maura Forte, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso, Alberto Fragapane e Alfonso Giorgio - si chiede al Comune il nome del responsabile del procedimento, se sia stato effettuato il collaudo delle opere e con quale atto sia stato approvato il certificato, oltre alla data di fine lavori». Qualora il collaudo non fosse ancora stato effettuato, i consiglieri chiedono di potervi partecipare, e se «in assenza di approvazione del Certificato di Collaudo sia opportuno procedere con l’inaugurazione dell’impianto».