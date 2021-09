Anche se perdere qualcuno che ami è molto difficile, scoprire quanto costerà il funerale può aumentare l'angoscia. Il costo di un funerale completo con visione e sepoltura è stato di € 7.640 nel 2019. Per un funerale con visione e cremazione il costo è sceso a € 5.150. Questo perché puoi affittare la bara per una cremazione, invece di dover pagare dai 2.000 ai 10.000 € per acquistarne una.

Se sei preoccupato per come i tuoi sopravvissuti pagheranno il tuo funerale, potresti prendere in considerazione l'assicurazione delle spese finali. Ma potresti anche prendere in considerazione l'assunzione di un consulente finanziario, che può aiutarti con la tua pianificazione patrimoniale complessiva, inclusa la pianificazione del fine vita.

Scoprilo ora: quanta assicurazione sulla vita mi serve? Il funerale medio costa € 7.640. Ciò include la visione e la sepoltura, l'imbalsamazione, il carro funebre, il trasferimento dei resti, il costo del servizio e altro ancora. Non include, tuttavia, il costo del sito del cimitero, della lapide o della volta (molti cimiteri richiedono questo contenitore di cemento che impedisce al terreno di cedere).

Inoltre, non include, ad esempio, un pranzo con catering con bevande dopo il servizio commemorativo, che può aggiungere centinaia se non migliaia di dollari al costo. Tra il 2014 e il 2019 il costo medio di un funerale con visione e sepoltura è aumentato di circa il 6,4%, passando da 7.181 euro a 7.640 euro. Potrebbe non sembrare così male, ma dal 2004 al 2014 il costo è aumentato del 28,6%. A partire dal 2019, c'erano un paio di migliaia di pompe funebri in Italia. Circa l'89% delle pompe funebri è di proprietà privata di famiglie o individui. C'è un motivo se è una grande industria. Tutti avranno bisogno di un funerale prima o poi.

Come riuscire ad ammortizzare il costo di un funerale completo sebbene si voglia organizzare una cerimonia in grande stile

L’unico modo sensato di risparmiare è non risparmiare affatto. E stranamente questa non è affatto una risposta assurda, ma ve la diamo per due ragioni principali.

La prima è che a volte chi tende a risparmiare troppo si ritrova ad acquistare prodotti o servizi davvero molto scadenti che non sono minimamente all’altezza delle aspettative che c’eravamo fatti e che possono rischiare di rovinare del tutto la nostra organizzazione e i nostri momenti di vita più importanti. Se davvero vuoi dare il meglio del meglio di ciò che hai per organizzare una cerimonia a perenne memoria, non fare il taccagno e cerca di pensare piuttosto: cosa vorrei che facessero per me un giorno? Ecco che allora la risposta a questa domanda potrebbe rivelarsi incredibilmente illuminante.

Il secondo motivo per cui davvero non vale per niente la pena risparmiare soldi sul costo di un funerale completo è che oggi hai la possibilità di ammortizzare tutte quante le tue spese e soprattutto quelle fatte tramite agenzia con le rate. Pagando a rate puoi respirare felicemente, perché hai molto più tempo a disposizione e i soldi non se ne vanno via tutti in una volta.