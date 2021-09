Torna il subbuteo: torneo d'estate a BorgoVercelli

A Borgo Vercelli torna il Subbuteo. Dopo un lungo periodo di inattività dovuto al Covid-19, domenica 12 settembre, si svolgerà all’aperto, all’oratorio parrocchiale, la II edizione del Torneo dell’Estate.

La manifestazione, organizzata dal club locale TSC 69ERS, ha ottenuto il patrocinio di PGS (Polisportive giovanili salesiani) e di Waspa (Associazione mondiale dei giocatori amatoriali di Subbuteo).

La formula del torneo prevede una prima fase a gironi e una seconda a eliminazione diretta sino alla finali. Parallelamente al torneo principale, ne verrà organizzato uno di “consolazione” per i giocatori eliminati così da garantire a tutti i partecipanti lo stesso numero di incontri. Al termine delle partite, per chi lo desidera, c’è la possibilità di prendere parte alla gara dei “Tiri Piazzati”, i famosi ed emozionanti calci di rigore del Subbuteo che tanto successo hanno riscosso in passato.

Grazie agli sponsor Enterprise Video, Generali Italia (Corso De Rege 47, Vercelli), Engas Hockey Vercelli (via Leonardo Walter Manzone 84, Vercelli) Il Borgo Arredamenti (via Vercelli 30, Borgo Vercelli), Daga Food by Gaja Azienda Agricola, Glassdrive (via Walter Manzone 113, Vercelli), Riseria Baucero (Fraz. Cappuccini via Prarolo 16, Vercelli), G. M. G. S.N.C. di Girardi Massimo e Gabriele (C.so Magenta 17, Vercelli), Cristina Lobascio Consulente d’immagine (Cell.: 3386028345), Cirio Flavio Trasporti (Cell.: 3477328424, email: cirio.flavio@gmail.com) Osteria Cascina dei Fiori (Str. Vicinale Rotta Cavalli, Borgo Vercelli) e Patrucco Panetteria e Alimentari (via Tavallini 2, Borgo Vercelli) ogni atleta riceverà un premio. Per info e iscrizioni scrivere a: TSC69ERS@gmail.com o consultare la pagina Facebook: https:// www.facebook.com/TSC69ERS/