Alza il gomito prima di andare funerale: denuncia e patente saltata

Saltano due patenti e arrivano altrettante denunce dopo i controlli che la Polizia stradale ha svolto nei giorni scorsi lungo le strade della Valsesia.

Domenica, verso le 10, durante un controllo eseguito da una pattuglia del distaccamento Polstrada di Varallo a Balmuccia, è stat fermata un’autovettura condotta da un uomo di 33 anni, residente ad Arona. Il conducente diceva di avere molta fretta in quanto in ritardo a un funerale ma, in tale frangente, gli agenti si sono accorti che l’uomo aveva un forte alito vinoso e pertanto procedevano al controllo con l'etilometro, rilevando un tasso alcolico con valori pari al doppio di quelli consentiti. Il 33enne è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza e la patente di guida ritirata per la successiva sospensione.

Sorte non molto diversa è toccata a 57enne residente in Valsesia e già incappato in un precedente ritiro della patente a causa dell'alcol. Nella serata del 26 agosto, verso le 21, sulla SP 10 in località Rossa, una pattuglia del distaccamento Polstrada di Varallo ha fermato l'uomo mentre, al volante di una vettura, procedeva a zigzag. Appena sceso dall’auto, il 57enne ha palesato un forte alito vinoso ma, forse pensando di poter evitare il ritiro della patente, si è rifiutato di sottoporsi al controllo con alcoltest, ignorando che per il codice della strada il rifiuto all’accertamento equivale all’applicazione della massima sanzione.

L'uomo è così stato denunciato per il reato di rifiuto all’accertamento con etilometro con conseguente ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.