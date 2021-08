Asm riprende la distribuzione dei contenitori per la differenziata

A partire dal 1 settembre Asm riattiva il servizio di consegna all’utenza dei kit di mastelli unifamiliari da utilizzare per la raccolta differenziata. Chi si trova a dover sostituire il contenitore per la differenziata può rivolgersi ai locali portineria della sede Asm Vercelli di Strada per Asigliano 8: il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, era stato sospeso per arginare la diffusione del rischio contagio da Covid-19.

«La riattivazione del servizio - si legge in una nota della società - è volta a rendere più agevole e immediato il ritiro dei mastelli da parte dell’utenza, che dovrà scrupolosamente rispettare le misure di sicurezza richieste per l’accesso al sito: ingresso consentito una persona alla volta, utilizzo della mascherina chirurgica durante tutto il periodo di permanenza nel sito, utilizzo dei prodotti igienizzanti presenti».

Gli orari di apertura potranno essere successivamente rivisti, in relazione ai dati sulla diffusione del virus Covid-19.