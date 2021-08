Libertas Ginnastica: la stagione riparte. Obiettivo: la promozione

La Libertas Ginnastica riprende il cammino dopo due anni difficili, nei quali l'attività agonistica e soprattutto di base ha dovuto subire pesanti limitazioni. E, mentre nel cortile della palestra Mazzini si vivono gli ultimi giorni di un apprezzatissimo centro estivo, il presidente della società, Luca Casalino, traccia gli obiettivi per la prossima stagione e ringrazia quanti hanno collaborato alla tenuta delle attività tra i mille problemi causati dalla pandemia.

«Ripartiamo con due squadre in serie B e l'obiettivo, ovviamente, è di cercare la promozione nella massima categoria per almeno una di queste», spiega tratteggiando brevemente gli obiettivi agonistici dell'anno. Un anno che sarà ancora difficile, tra protocolli Covid in continua evoluzione e la necessità di recuperare due stagioni in cui si è fatto attività a singhiozzo.

«A partirne sono stati soprattutto i piccoli - rileva Casalino -: per troppo tempo la loro vita è stata solo casa e scuola e la ripresa delle attività, per loro, ha rappresentato davvero un ritorno alla socialità».

Così, proprio pensando ai più piccoli, il tradizionale centro estivo è stato impostato ancora di più sulla possibilità di fare sport e attività all'aria aperta. A coordinare tutto il progetto è Valentina Giardi, la cui scuola di danza affianca le proposte atletiche della Libertas. Seguendo un protocollo di sicurezza stilato da Stefano Giriolo, il centro ha raccolto le adesioni di moltissime famiglie: «A luglio siamo arrivati ad avere 167 bambini e 22 animatori impegnati nelle attività - spiega Giardi -: in questo progetto ci hanno aiutato davvero in tanti: dal Comune, ai Comitati Vecchia Porta Casale, Cappuccini e Cervetto, all'Amatori Hockey che ha tenuto i corsi di pattinaggio e ha fatto giocare i ragazzi, per arrivare agli animatori che hanno messo impegno e serietà in tutte le incombenze quotidiane».