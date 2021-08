Il Comune assume: in pubblicazione i bandi per 15 posti a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Vercelli assume: vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 31 agosto, 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 gli avvisi relativi alle selezioni pubbliche per 15 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato e per altri 4 da coprire tramite mobilità.

In particolare 2 posti di Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1, dei quali uno riservato ai sensi D. Lgs. 66/2010 e uno riservato agli interni ex art. 24 D. Lgs. 150/2009, per il servizio Gestione Economica e per la Segreteria Generale.

Cinque posti di Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1, dei quali 2 posti riservati ai sensi D. Lgs. 66/2010, per i seguenti settori: 3 per il Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche, 2 per il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, dei quali uno da assegnare in posizione di comando al Co.ve.var.

Tre posti di Direttivo Specialista di Vigilanza, categoria D, posizione economica D1, per settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, dei quali 2 riservati ai sensi D. Lgs. 66/2010 e 1 riservato agli interni ex art. 24 D. Lgs. 150/2009.

Tre posti di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, dei quali 2 riservati ai sensi D. Lgs. 66/2010, da assegnare uno al settore Politiche Sociali e due al settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele (uno per Servizi Demografici e uno per Servizio Risorse Umane e Organizzazione);.

Due posti di Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1, per il settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche dei quali uno da assegnare in posizione di comando al Co.ve.var.

I relativi bandi vengono pubblicati e resi disponibili sempre a dal 31 agosto sul sito della Città di Vercelli all’indirizzo https://www.comune.vercelli.it – sottosezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso mentre le domande dovranno essere presentate con la modalità prevista nei bandi entro le ore 18 del 30 settembre.

I posti in mobilità a domanda individuale riguardano invece posizioni da direttivi amministrativi, categoria D: uno per il Servizio Appalti, Trasparenza e Tutele; uno per i Servizi Demografici; uno per l’Istituzione Scuola di Musica Vallotti e uno per il Servizio Cultura.

In questo caso il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12 del 9 settembre