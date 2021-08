Enel: ispezione delle linee elettriche dei comuni vercellesi

Inizieranno il 31 agosto e termineranno intorno al 9 settembre le ispezioni alle linee aeree di E-Distribuzione effettuate con l'ausilio di un elicottero e di tecnologie di ultima generazione. La Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione esaminerà circa 151 chilometri di rete - nella sola provincia di Vercelli - per verificare lo stato delle linee elettriche di media tensione.

Mediante il sorvolo a bassa quota sarà, infatti, possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti. Verrà posta particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo.

L’intervento sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e pertanto senza arrecare alcun disagio alla clientela. L'obiettivo è, infatti, quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto, predisponendo piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi.

«Le ispezioni aeree – dichiara Enrico Bottone Responsabile Area Territoriale Nord Ovest di E-Distribuzione - sono un’attività fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli, di aumentarne l’accuratezza, e di evitare interruzioni del servizio. Grazie a importanti investimenti economici, l’Azienda punta su questi monitoraggi per garantire a cittadini e imprese del territorio una rete elettrica sempre più affidabile».

L’iniziativa riguarderà, nel dettaglio, i seguenti comuni: Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgosesia, Buronzo, Carisio, Cigliano, Collobiano, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Oldenico, Riva Valdobbia, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Trino, Tronzano Vercellese, Villarboit.