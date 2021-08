Scienza: «Siamo stati solidi, bel cambio di mentalità»

«Sono felice per la squadra: stiamo lavorando davvero bene in settimana, abbiamo creato molte occasioni nel primo tempo ma non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Ci siamo meritati la gara. Il rigore? Oggi ci tenevo particolarmente, son cresciuto qua: ho fatto pure le scuole, ha un sapore diverso. Mi sento a casa, è la mia seconda famiglia. Sono davvero contento del gol, è stato molto importante» ha commentato cosi, il rientro a casa, l’autore del gol Christian Bunino.

Il neo attaccante della Pro ha voluto commentare anche le emozioni vissute al rientro con la Bianca Casacca: «Ho iniziato con la Primavera di Scazzola, ha un sapore particolare segnare sotto la curva, specialmente dopo la riapertura degli stadi. Sono contento, è una vittoria meritata: abbiamo fatto una grande partita».

In chiusura un commento sui diversi ruoli ricoperti durante le passate stagioni: l’anno scorso eri esterno, ora fai la punta. quale ruolo preferisci? «Dipende: ho giocato in molti moduli, mi trovo meglio da punta (sia con un trequartista o con un altro attaccante). Da centrale, vicino alla porta, mi piace di più, ma è per una questione di caratteristiche».

Importante iniziare cosi? «Primo tempo molto bene, potevamo fare meglio ma abbiamo giocato bene a calcio: abbiamo aggredito e rubato molti palloni nella metà campo avversaria. Ci è mancata la lucidità ma abbiamo fatto bene: non abbiamo concesso nulla ad una squadra forte come il Lecco. Non ricordo uno spavento, salvo qualche disimpegno. Nel secondo tempo abbiamo avuto un calo di energia, ma con i cambi abbiamo ripreso l’inerzia. Ai punti abbiamo meritato di vincere, ma queste gare possono finire anche con un pareggio: in quel caso non avrei cambiato l’opinione della prestazione dei giocatori» cosi si è espresso, ai margini della sfida contro il Lecco, Mister Scienza.

Che poi ha continuato: «È una squadra che arriverà a fare ottime cose ma serve lavoro: siamo cambiati sotto ogni aspetto. La condizione sta crescendo, ho visto grande disponibilità. È normale che con questi cambiamenti si crei qualche crepa nella testa dei giocatori, ma le prestazioni aiutano: oggi la partita l’abbiamo fatta noi. Si deve essere più spietati ma ci vuole tempo, ora stiamo crescendo ed abbiamo dato un grande cambio di rotta in questi ultimi 10/15 giorni: prima erano legati al passato (giustamente). Ora abbiamo capito che il futuro è da scrivere, e si basa sul lavoro».

Dice ancora: «Il modulo conta poco, guardate Belardinelli oggi: bisogna perseverare. Non abbiamo mai preso gol e l’approccio di oggi è stato quello di una squadra che voleva fare la partita. Abbiamo un centrocampo ed una difesa molto forte, il portiere ha fatto un errore ma ha personalità. Il centrocampo, a tre, può ruotare e fare bene. Secondo me nell’ultimo pezzo di campo ci è mancato molto: avremmo potuto creare il doppio delle occasioni. L’avversario era forte e fisico, scardinarli non era facile. Potevamo gestire con più lucidità, ma la matrice è quella di gestire dal basso».

Cosa manca a questa Pro? Ci si deve aspettare qualcosa in questi ultimi giorni di mercato? «La squadra è completa, vediamo in questi ultimi giorni. Chi rimane deve avere un credo forte, sarà una stagione dura: devono avere un credo forte, altrimenti è giusto andare via. Non serve tanto a questa squadra, serve solo la chiusura del mercato per sgombrare la testa ai ragazzi. Sono giovani ed hanno voglia di fare una carriera importante: io aspetto martedì perché è una sessione di mercato infinita. Gli innesti sono di grande livello, ed è il girone più difficile del campionato. Ora bisogna essere solidi e muovere la classifica, ogni punto sarà fondamentale. Oggi abbaiamo dimostrato di essere solidi, bisogna capire se potrà arrivare qualcuno in ogni caso il Direttore è stato bravissimo».