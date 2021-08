Pro Vercelli-Lecco 1-0. Gran partenza

Pro Vercelli-Lecco 1-0

Marcatori: Bunino su rigore all'87'.

PRO VERCELLI: Tintori; Masi, Cristini, Macchioni; Iezzi (Bruzzaniti dal 70'), Awua, Emmanuello (Erradi dal 68'), Belardinelli (Rizzo dal 70'), Crialese (Clemente dal 68'); Rolando (Della Morte dal 60'), Bunino. A disp. Bellesolo, Carosso, Auriletto, Della Morte, Sangiorgi, Iotti, Romairone, Clemente, Rizzo, Erradi, Secondo, Bruzzaniti. All. Scienza.

LECCO: Pissardo; Merli Sala, Battistini, Enrici; Masini, Kraja (Morosini dal 70'), Lakti, Lora; Giudici (Zambataro dal 60'), Iocolano; Petrovic (Mastroianni dal 73'). A disp. Ndiake, Ciancio, Marzorati, Buso, Purro, Di Munno, Reda, Mastroianni, Morosini, Bia, Tordini, Zambataro. All. Zironelli.

Arbitro Rutella di Enna

Ammoniti: Lora, Battistini, Mastroianni del Lecco, Crialese, Cristini della Pro Vercelli.

Spettatori: 525 paganti, 310 abbonati.

PRIMO TEMPO

Più pubblico, rispetto alla gara contro la Pergolettese.

In tribuna, accanto a Comi e altri giocatori, c'è Zerbin.

Belardinelli, Crialese, Rolando... buone trame, all'inizio.

Brivido al 4': Tintori si fa intercettare un rinvio, palla a Iocolano che, per bontà divina, tira lemme lemme.

7': Awua parde palla, ma poi, caparbio, la riconquista così propone (tra gli applausi) una gran ripartenza, palla a Bunino che però si allarga e guadagna solo un corner.

11': Belardinelli fugge sulla destra, palla a Bunino, tiro murato in corner.

13': gran palla di Bunino, nei panni del rifinitore, a Rolando che, solo davanti al portiere ospite, si mangia un gol già fatto con un tiretto che, in pratica, è un passaggio al portiere.

I punti di forza della Pro sono due: il centrocampo, con Awua regista e mediano di rottura, Emmanuello nei panni del cursore e Belardinelli, tutta tecnica e gran corsa; e la catena di destra, dove l'intesa tra Belardinelli e Iezzi è buona.

20': Azione corale, palla di Rolando a Crialese, il tiro è fuori ma gli applausi sono meritati.

33': gran chiusura di Iezzi, in area, su Iocolano.

44': Belardinelli, botta dal limite, palla alta di poco sopra la traversa.

SECONDO TEMPO

Dieci minuti di non gioco, da ambo le parti.

14': Bunino difende palla e smista per Crialese, palla in mezzo, Rolando gol: annullato per fuorigioco.

15': fuori Rolando, dentro Della Morte.

23': dentro Clemente, al posto di Crialese, ed Erradi, per Erradi.

30': Tintori, altro brivido: si fa intercettare la palla dagli avanti del Lecco, che non concretizzano.

Ultimi dieci minuti con Rizzo e Bruzzaniti (al posto di Iezzi e Belardinelli).

87': mischia, Bunino è atterrato, rigore, sulla palla lo stesso Bunino. Che realizza, freddo, alla destra del portiere. Pro Vercelli 1 Lecco 0.

Quattro minuto di recupero.

Gran botta di Della Morte, alta.