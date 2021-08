«Non siamo al cento per cento ma siamo in crescita, ogni giorno di più»

«Non siamo ancora al cento per cento, ma la squadra è in crescita, ogni giorno di più. E quindi, sono fiducioso. Per quanto mi riguarda, so che devo guadagnarmi la fiducia e la stima dei tifosi. Stessa cosa dovranno fare i giocatori» dice il tecnico della Pro Vercelli alla vigilia dell'esordio in campionato.

«Domani ospitiamo il Lecco, che è una squadra rognosa, solida, di pari livello. Magari ci metterà in difficoltà, ma noi dobbiamo essere bravi a soffrire e ad attaccare con intensità. Sarà una bella partita, ma noi dobbiamo metterci in testa che siano noi i padroni del nostro destino, a prescindere dall'avversario» dice ancora.

Mancherà Comi. Tra i recuperati invece ci saranno Masi e Della Morte. Anche Rizzo.

«Purtroppo dovremo fare a meno di Comi, ma le soluzioni non mi mancano: ho a disposizione Bunino, che sa fare la prima punta e sa spaziare, e poi c'è Silenzi, che un po' ricorda Comi, anche se difetta in esperienza. Domani deciderò chi mandare in campo. Masi? Ha stretto i denti, ed è a disposizione. Rizzo non è al massimo, ma sta recuperando. Può dare moltissimo a questa squadra.»

Il dodicesimo?

«Un giovane che si è allenato con noi molto bene, Simone Bellasolo.»

Bruzzaniti?

È a posto, quella che non è ancora a posto è la burocrazia, e quindi domani non ci sarà. Ma è stato un gran colpo del direttore Casella.»

Si sente a suo agio, qui alla Pro.

«Assolutamente. Io e i miei giocatori non possiamo chiedere di meglio. Da parte mia, devo aggiungere un ringraziamento a tutto lo staff che lavora con me. Persone – dal magazzinieri al fisioterapista – sempre disponibili.»

Insomma, Pro Vercelli quasi al completo: mancheranno Comi e Bruzzaniti. Masi verrà valutato, Rizzo nove su dieci parte dalla panchina.