Tampona tre auto ferme e se ne: scoperto dalla Polizia stradale

E' un uomo di 37 anni, residente nel milanese, l'autore del tamponamento che, nella serata tra sabato e domenica, ha causato danni a tre auto in sosta a Crevola, frazione di Varallo.

Le tre vetture erano state seriamente danneggiate dall'impatto con un veicolo che, poi aveva lascito la zona dell'incidente grazie a un carro attrezzi chiamato dal conducente che, tuttavia, non aveva segnalato l'incidente né alle forze dell'ordine né, tantomeno, ai proprietari delle vetture. A rintracciare l'automobilista sono stati gli agenti della Polizia stradale di Varallo: è un 37enne residente nel milanese che si trovava in valle per le vacanze e guidava una Toyota rav 4. Nei confronti dell'uomo cui si procederà in termini amministrativi.