Green pass: la validità passa a 12 mesi

Il Comitato tecnico scientifico, riunitosi venerdì, ha dato parere positivo alla proposta di prolungamento della scadenza del Green pass da 9 a 12 mesi. Il 6 settembre è attesa la modifica della normativa da parte del Governo poi la decisione diventerà esecutiva.

Una proroga che interessa soprattutto dal personale sanitario e della Rsa il primo a essere vaccinato a partire dal dicembre 2020 - e a seguire anche il mondo della scuola): molti di questi operatori, avrebbero visto scadere tra ottobre e novembre la validità della vaccinazione, trovandosi in una situazione decisamente scomoda. Stretti tra l'obbligo vaccinale necessario per poter lavorare e l'unica possibilità, per essere in regola con le norme attuali, di sottoporsi a due tamponi ogni settimana. Il tutto mentre non sono ancora state messe in atto le misure sanzionatorie previste per gli operatori sanitari che hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria.