Ubriaco alla guida, viene denunciato dopo un incidente

Al volante di una Punto, non di sua proprietà, è stato coinvolto in un incidente autonomo a Casale Monferrato: l'uomo, un vercellese di 41 anni, ha riportato solo lievi ferite e ha rifiutato il trasporto in ospedale da parte del personale del 118 intervenuto per i soccorsi.

Non ha potuto però evitare l'acoltest al quale è stato sottoposto dai carabinieri del Radiomobile di Casale intervenuti per i rilievi: il risultato ha evidenziato un tasso alcolemico di oltre 2 grammi per litro: 4 volte il massimo consentito che è 0,5.

Per il vercellese è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre al ritiro della patente e alle sanzioni previste dal Codice della Strada.