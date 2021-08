Lutto per Sonia Ferraris, ristoratrice morta a 44 anni

Vercellese e Monferrato in lutto per la morte di una giovane ristoratrice di Motta de'Conti, Sonia Ferraris. Aveva 44 anni e da tempo affrontava una malattia che non le ha dato scampo.

Insieme al fratello Gabriele la donna era titolare, del ristorante “Fer.Mo. Enosteria” di Frassinello Monferrato: un lavoro che svolgeva con passione e grande soddisfazione anche in questi tempi difficili. Il lutto, a Motta de'Conti, ha toccato tutti i residenti del piccolo centro, dove ci si conosce e dove i momenti di dolore vengono condivisi così come quelli di festa.

Sonia Ferraris era cugina della vicesindaca del paese, Cristina Ferraris, come ricorda il primo cittadino in un post. «Tutta l’amministrazione comunale di Motta – scrive la sindaca Emanuela Quirci - è vicina con grande affetto alla vicesindaco Cristina Ferraris e alla famiglia Ferraris: Gabriele, Ausilia e Renato per la prematura perdita di Sonia, una donna tenace, dalla spiccata intelligenza e intraprendenza. È troppo triste morire a 44 anni…questo è un momento di grave lutto per il nostro paese…».