Vaccinazioni ad accesso diretto: 30mila adesioni in una settimana

Dal 18 agosto il Piemonte ha lanciato l’accesso diretto negli hub del territorio per tutte le fasce d’età: una possibilità che proseguirà fino al 15 settembre e che è stata accolta con favore da molti piemontesi. Questo, almeno, a giudicare dai dati di accesso: in una settimana sono stati già registrati 30mila accessi diretti, in particolare più di 10mila da parte di giovanissimi tra i 12 e i 19 anni.

Per accelerare le vaccinazioni di questa specifica fascia d’età il Piemonte aveva già previsto dal 26 luglio la possibilità per loro di vaccinarsi senza prenotazione, tre settimane prima dell’avvio dell’iniziativa a livello nazionale (previsto dal generale Figliuolo dal 16 agosto).

A un mese dalla partenza, finora in Piemonte gli accessi diretti dei 12-19enni sono stati quasi 50 mila. L’obiettivo è vaccinare tutti (studenti e personale) entro il 15 settembre, prima che inizi l’anno scolastico.