Calcio: torna il pubblico al Piola e tornano anche i divieti

Con la ripresa dell'attività agonistica della Pro Vercelli e con la possibilità per il pubblico di tornare allo stadio Silvio Piola, tornano anche i divieti di sosta e circolazione in concomitanza degli incontri di calcio interni.

In particolare, da due ore e mezza prima dell'inizio delle partite fino a un'ora dopo la conclusione, il divieto di circolazione vale nelle vie: Tripoli, tratto compreso tra corso De Gregori e via Benadir; via Massaua, tratto compreso tra piazza Battisti e via Rodi; Agordat, tratto compreso tra via Tripoli e via Rodi; Asmara, tratto compreso tra via Tripoli e via Rodi; via Derna tratto compreso tra via Menotti e via Massaua – escluso i veicoli diretti ai parcheggi.

Divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie: Tripoli, tratto compreso tra corso De Gregori e via Benadir; Massaua, tratto compreso tra piazza Battisti e via Rodi; via Rodi, tratto compreso tra via Massaua e corso De Gregori; Agordat, tratto compreso tra via Tripoli e via Rodi; Asmara, tratto compreso tra via Tripoli e via Rodi; metà area del parcheggio di via Derna – lato stadio; area di parcheggio di via Derna/piazza Camana – lato giardini - eccetto la fila adiacente alla carreggiata di via Derna.

I divieti sono estesi anche ai veicoli dei residenti nelle suddette vie, con eccezione in favore dei soli veicoli al seguito della tifoseria ospite limitatamente alle vie Rodi, Asmara, Agordat, Tripoli tratto da via Asmara a corso De Gregori.

A occuparsi della posa e della rimozione della segnaletica stradale sarà come già avveniva negli anni passati, la società Fc Pro Vercelli.