Apre il centro di isolamento post dimissioni Covid

Entra in funzione oggi, giovedì 26 agosto, dal 26 agosto, il centro di isolamento post dimissione Covid che l'Asl Vercelli apre a Gattinara, nei locali dell'ex ospedale San Giovanni Battista.

La struttura dispone di dieci posti letto dove saranno collocati due pazienti dimissionari Covid positivi che non hanno la possibilità di essere inviati a domicilio. Il reparto sarà dotato di accessi dedicati per garantire la massima sicurezza e la separazione dei percorsi consentendo al presidio di proseguire le altre normali attività.

«Il centro di Gattinara - spiegano dall'Asl - si aggiungerà alla struttura ricettiva per pazienti Covid asintomatici o che non necessitano una specifica assistenza medica per i quali non è possibile l'isolamento domiciliare: l'Asl ha pubblicato una manifestazione di interesse, i cui termini di partecipazione scadono il 10 settembre».