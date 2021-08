Manuele Gasparini, addio alla Pro Vercelli

E' durata poco - il tempo del ritiro, qualche amichevole - l'avventura del portiere Manuel Gasparini alla Pro Vercelli.

Che, pochi minuto, ha diffuso questo comunicato:

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver girato in prestito al Football Club Legnago Salus il portiere dell’Udinese Calcio Manuel Gasparini.

A Manuel vanno il ringraziamento per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale.

Dietro la cessione dovrebbe esserci stata la volontà del giocatore di essere ceduto dopo aver constato che, almeno inizialmente, il tecnico Giuseppe Scienza gli aveva preferito Tintori.

A questo punto, alla Pro manca un portiere.