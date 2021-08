L'ex assessore De Sanctis nella squadra di Biagio Munì

La squadra di Biagio Munì, candidato sindaco per il centro destra a Santhià, si arricchisce con un ingresso forse a sorpresa: quello di Aureliana De Sanctis, fino alla scorsa settimana assessore al Bilancio della giunta di centro sinistra guidata da Angelo Cappuccio.

E, così come era avvenuto 5 anni fa con la lista di Cappuccio, anche in quest'occasione De Sanctis si candida come indipendente. A dare l'annuncio, attraverso i social, è lo stesso candidato sindaco di «Cambia Santhià insieme a noi": «Grazie Aureliana per aver accettato di essere parte integrante del progetto di rilancio che abbiamo delineato per la nostra città» scrive Munì pubblicando una foto manifesto della nuova componente della lista.

Una notizia destinata di certo a scuotere la campagna elettorale: in casa centro sinistra la possibilità era stata in qualche modo subodorata (lo stesso Cappuccio commentando le dimissioni della sua ex assessora aveva lasciato intendere che dietro alla decisione ci potesse essere una futura scelta di campo diverso...).

«Una candidatura quella di Aureliana, che ho voluto fortemente e me ne assumo la totale responsabilità perché ritengo che per noi rappresenta un valore aggiunto - spiega Munì -. L’idea di averla tra noi, deriva dalla consapevolezza che le competenze assolute in materia contabile e le capacità progettuali , non possono essere oggetto di steccati ideologici, ma considerate per la nostra cittadina una risorsa fondamentale. Aureliana sarà parte integrante del progetto di rilancio della città, che abbiamo delineato e che sarà integrato con delle specifiche puntuali, per consentirci di raggiungere con maggiore celerità gli obiettivi individuati. Conoscevamo la situazione di disagio che Aureliana ha vissuto e che ha esplicitato nella sua lettera di dimissioni all’interno della maggioranza attuale, di certo per quanto fatto e dimostrato avrebbe meritato una maggiore considerazione e il totale rispetto per la professionalità dimostrata, nonostante tutto».