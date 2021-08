La Provincia: «Per Desana due rotonde pronte a essere realizzate»

Due progetti per la realizzazione di altrettante rotonde a Desana - una in direzione Tricerro e una in direzione Vercelli - sono già pronti e a disposizione degli uffici provinciali.

Lo rendono noto il presidente Eraldo Botta e il consigliere con delega alla Viabilità, Pier Mauro Andorno sorpresi per le polemiche sollevate dall'amministrazione del centro vercellese dopo la presentazione di nuovi interventi per la sicurezza stradale da parte di via San Cristoforo.

«Per Desana - spiega Andorno, vice presidente con delega alla Viabilità - siamo già in possesso della progettazione definitiva di due rotatorie, una in direzione Tricerro e una in direzione Vercelli. Non era pertanto necessario inserirla in questa nuova serie di progettazioni».

La Provincia di Vercelli gestisce la sicurezza di circa mille chilometri di strade. Dunque la programmazione degli interventi si sussegue nel corso del tempo.

«Nell’attesa di disporre delle risorse necessarie a realizzare tutti gli interventi di cui necessitano le nostre strade e per essere pronti a intercettare eventuali risorse collegate al PNRR, procederemo rapidamente alla progettazione di nuove opere ma - rassicura il presidente Eraldo Botta - questo non significa che ci dimenticheremo dei progetti già in nostro possesso».

Chiude Andorno: «Non comprendo perchè Desana debba opporsi alla progettazione di altre rotatorie. Il nostro compito è di occuparci di tutte le realtà della provincia e così faremo. Non so cosa gli abbia fatto intendere a che è nostra intenzione lasciarla indietro. I circa 600 mila euro che tra il 2016 e il 2019 abbiamo investito in interventi sulla viabilità del paese, confermano la nostra attenzione nei loro confronti».