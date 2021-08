Campetti MTB, Yoga Alpino e Sapori d’Alta Quota: eventi per tutta la famiglia ai piedi del Monte Rosa

Per chi ama la montagna e vuole programmare una giornata in alta Valsesia insieme a tutta la famiglia, Monterosa Rides, in collaborazione con Monterosa 2000, organizza due giornate dedicate allo sport e all’aria aperta, con un appuntamento anche di gusto. Dove? Ad Alagna!

Sabato 28 agosto “Pianalunga Bike & Yoga” porterà i più piccoli a conoscere l’entusiasmante mondo della Mountain Bike; dalle ore 10.00 alle ore 17.00, nel campetto all’Alpe Seewji, poco sotto Pianalunga, istruttori e Guide seguiranno bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni nell’apprendimento della tecnica base MTB in assoluta sicurezza e al massimo del divertimento. Invece, per gli adulti, l’appuntamento è in compagnia dello Yoga in quota: alle ore 11.00 l’insegnante Laura Caratti di Alpine Yoga Monterosa, accompagnerà i partecipanti in un viaggio sensoriale per liberare la mente e rilassare il corpo, circondati dalla suggestiva atmosfera della natura alpina.

Prezzo ingresso campetto MTB: € 5,00 a bambino

Info MTB: Ludovico 348 288 8040 – Alessia 348 850 1831

Prezzo promozionale lezione Yoga da 50 min: € 10,00 – solo su prenotazione.

Info e prenotazioni: Laura 389 5085541

Domenica 5 settembre, in occasione di Sapori d’Alta Quota, l’evento di SlowFood Valsesia che si tiene proprio al Passo dei Salati, Monterosa Rides porta il campetto MTB a 2.980 metri. Dalle ore 10.00 alle ore 17.00, bambini e ragazzi fino a 15 anni potranno divertirsi insieme ai maestri, Guide e alle MTB messe a disposizione, mentre genitori e adulti potranno gustarsi il meglio dei prodotti locali al Passo dei Salati partecipando all’evento di gusto più atteso dell’estate sul Monte Rosa.

L’accesso al campetto è gratuito e non necessita di prenotazione.

