Tre grandi appuntamenti per la chiusura di "Metti una sera a Vercelli"

Un fine settimana ricco di appuntamenti per la rassegna "Metti una sera a Vercelli".

Venerdì 27 agosto viene recuperato lo spettacolo de "I PanPers" - rinviato per il maltempo. In scena nn duo comico, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, da attori, cabarettisti e cantanti. Il loro successo è partito nel 2009 grazie a Colorado, e al film uscito nel 2013, Fuga di cervelli, per la regia di Paolo Ruffini. Inoltre condividono un canale YouTube dal nome PanPersTube © (1,1 milioni di iscritti) dove sono diventati celebri con la serie "Ci sono i PanPers".

Sabato 28 agosto è in programma "L'amor che move il sole e l’altre stelle - Canti, musiche e danze sopra alcuni versi della Commedia". Il programma, della compagnia La Rossignol, sostenuto da esecuzioni consolidate da grande esperienza sia concertistica che teatrale, con l’ausilio del suono incantevole di strumenti antichi e ricchi di fascino, cerca di ricreare, parzialmente e modificate dai secoli, le emozioni che fecero un’epoca così grande.

Infine, domenica 29 agosto, evento di chiusura della rassegna “Metti una sera… a Vercelli”: il concerto della “Vercelli Jazz Filarmonica”, big band piemontese con una formazione tra le più importanti nell’ambito jazzistico nazionale.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione fortemente consigliata.

Il posto può essere prenotato scrivendo una mail all’indirizzo eventi@comune.vercelli.it. Inoltre, è possibile, presentarsi la sera dello spettacolo ed effettuare la registrazione in loco, con assegnazione del posto, fino ad esaurimento disponibilità.

La sera dell'evento è necessario presentarsi all’ingresso dell’area Antico Ospedale, accesso da via Viotti, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

L’accesso agli eventi di “Metti una sera… a Vercelli” a partire dal 6 agosto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde Covid-19. Il processo di verifica del Green Pass verrà effettuato dagli operatori addetti prima di accedere agli spettacoli. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.