Biella: oltre 700 firme contro il Green Pass

Più di 200 firme raccolte sabato, oltre 500 nella mattinata di domenica nella sola Biella. Questi i numeri della raccolta firme contro il Green Pass portata avanti da Italexit per l’Italia, il partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone.

“Siamo soddisfatti – commenta il portavoce del circolo provinciale di Biella Riccardo Ramella – I firmatari non hanno nascosto le loro preoccupazioni e molti sono seriamente terrorizzati per ciò che accadrà dai primi mesi di settembre, specialmente nel settore scolastico e sanitario”.

Biella non sarà l’unica tappa della campagna che dichiara il proprio No al Green Pass. “A partire da questa settimana saremo presenti in vari punti della provincia – sottolinea Ramella - Venerdì ci sarà un banchetto a Lessona, sabato a Cossato e domenica a Viverone, sempre dalle 9 alle 13 e nel rispetto delle normative vigenti”.

Infine, una nuova petizione si aggiungerà a quella già esistente. “Dal 6 settembre si potrà apporre la propria firma per il riconoscimento dell’utilizzo dei tamponi salivari ad un prezzo calmierato, sempre rivolto al settore scolastico e sanitario”.