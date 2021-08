Troppo alcol alla festa di compleanno: 63enne finisce in grossi guai

Pessimo finale per la festa di compleanno di un valsesiano 63enne: l'uomo, che nel corso della serata doveva aver abbondato con le bevande, è stato fermato dalla Polizia Stradale a Scopello, e, sottoposto all'alcoltest, è stato trovato un un tasso alcolica di 1,30 grammi per litro di sangue (a fronte di un massimo ammesso di 0,5).

La pattuglia del Distaccamento Polstrada di Varallo, durante l’esecuzione di un posto di controllo sulla provinciale 299, aveva notato la vettura sopraggiungere viaggiando in maniera insolita, ossia ad andatura fortemente ridotta e con traiettoria irregolare. Il controllo della stessa ha consentito di identificare un uomo di 63 anni, residente nella zona, che immediatamente ha palesato di trovarsi instato di ebbrezza alcolica. La conferma del suo stato psicofisico alterato arrivava dall’etilometro in dotazione che ha evidenziato un tasso alcolico di 1.30 G/L .

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione e la decurtazione di 10 punti. A sua discolpa l’uomo ha rappresentato di essersi recato poco prima in un locale della zona per festeggiare il suo compleanno.