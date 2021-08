Investe un coetaneo durante i festeggiamenti per gli Europei e l'amico mente per aiutarlo

Ha mentito per aiutare l'amico - che durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio aveva investito un coetaneo - ad alleggerire le proprie responsabilità.

Ma l'indagine condotta dal personale dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Stradale di Vercelli ha portato alla luce l'inganno: e il giovane ha rimediato una denuncia per falso ideologico.

I FATTI Durante la ricostruzione di un incidente stradale, accaduto durante i festeggiamenti per vittoria degli Europei, un ragazzo, di anni 22 era stato investito da un coetaneo alla guida di un’autovettura. Il personale dell'Infortunistica ha scoperto che l’investitore, a sua discolpa, aveva presentato un testimone le cui dichiarazioni sono poi risultate mendaci in quanto costruite ad arte al solo scopo di favorire l’amico e diminuirne le responsabilità. Purtroppo per lui i filmati delle telecamere di sorveglianza, installate nella zona, hanno confermato i fatti come ricostruiti in sede di rilevazione. Il falso testimone è stato segnalato all'autorità giudiziaria per falsità ideologica.