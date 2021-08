Le zone blu tornano a pagamento

Tornano a pagamento, da oggi, lunedì 23 agosto, le zone blu del centro città.

Dopo le due settimane di sospensione in concomitanza con il periodo di ferragosto, i parcometri sono stati riaccesi nelle zone delle piazza del Municipio, D'Azeglio, Amedeo IX, Zumaglini, Risorgimento, Roma e piazza Paietta, oltre che in via Gioberti, in corso Abbiate, corso Libertà e viale Garibaldi e nelle altre aree in cui sono stati creati stalli a pagamento.

Dopo le settimane centrali di agosto, con molti negozi e uffici chiusi e la città semi vuota, Vercelli va verso la ripresa delle normali attività.