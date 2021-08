Fa manovra in cortile e per sbaglio investe la moglie

Una donna di circa 70 anni è stata trasportata in ospedale dopo esser rimasta coinvolta in un investimento stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana sarebbe stata urtata accidentalmente nel cortile di casa dall’auto condotta dal marito, impegnato a fare manovra, che non si sarebbe accorto della sua presenza.

La pensionata, cadendo a terra, avrebbe riportato una lesione ad un braccio. Sul posto si sono portati, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla signora, poi condotta in Pronto Soccorso. L’episodio si è verificato ieri, 21 agosto, nel comune di Andorno Micca.