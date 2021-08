L'eleganza di Loro Piana per le divise della Juventus

“L’eleganza e lo stile Juventus, nella prossima stagione, si legheranno al fascino di Loro Piana. La prestigiosa maison si è, infatti, legata al club bianconero diventando Official Formal Suit per il 2021/2022. Loro Piana ha manifestato il proprio interesse verso il mondo dello sport accompagnando una realtà con cui condivide la ricerca dell’eccellenza e la spinta all’innovazione. Loro Piana e Juventus, entrambe fondate in Piemonte, sono diventate leader nei propri settori a livello globale.

Dal prossimo 22 agosto, prima giornata della Serie A, i calciatori della Prima Squadra indosseranno divise istituzionali firmata, appunto, Loro Piana. Saranno veri e propri completi unici per materiali pregiati, lavorazione e innovazione: il giusto mix di stile ed eleganza, ma anche di comfort. Capi dallo stile discreto, contemporaneo e senza tempo, in perfetto equilibrio tra vestibilità, funzionalità e performance straordinarie.

Entrando più nel dettaglio saranno due gli outfit a disposizione dei giocatori. Per l’inizio di stagione, con un clima più mite, la classica polo in cotone a maniche lunghe color Kummel, il colore iconico di Loro Piana, sarà abbinata ai pantaloni in cotone dalla vestibilità classica e dai dettagli sartoriali.

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno la polo lascerà spazio alla camicia André in cotone, vera e propria icona del guardaroba Loro Piana, che verrà indossata con un cardigan in finissima lana Wish® e la Sweater Jacket, giacca sfoderata realizzata in morbido e avvolgente jersey di cashmere e seta con effetto sfumato.

Per Mister Massimiliano Allegri, invece, Loro Piana ha realizzato un abito su misura - il Pier Luigi Loro Piana - nella nuovissima lana Tasmania 170’s dalle straordinarie caratteristiche di termoregolazione, traspirabilità, morbidezza e naturale elasticità.

L’estrema qualità dei materiali Loro Piana e un prodotto finito senza compromessi, incontrano il talento, la passione e la tenacia di una delle realtà più importanti nel mondo dello sport entertainment. Ancora una volta Juventus dimostra di essere all’avanguardia”.