Varallo, tentato omicidio: arrestato un 47enne

Ha preso a martellate in testa un vicino di casa, causandogli fratture multiple al cranio. Poteva finire in tragedia un'aggressione che si è consumata a Varallo: a fermare l'uomo, un 47enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato l'intervento dei carabinieri della stazione cittadina che lo hanno arrestato mentre ancora stava cercando di colpire la sua vittima.

S.R., 47 del luogo, già gravato da pregiudizi per reati contro la persona, è finito in manette per tentato omicidio nei confronti di C.F., operaio 59enne di Varallo.

L’aggressore, per motivazioni legate a banali pregressi dissidi per questioni di vicinato, ha atteso nelle prime ore del mattino la vittima mentre si recava al posto di lavoro e lo ha aggredito con un martello, colpendolo alla testa.

Le grida della vittima hanno richiamato l'attenzione di alcune persone che hanno subito allertato i carabinieri del luogo i quali, recatisi sul posto, hanno bloccato l’arrestato con ancora in mano il martello intriso di sangue mentre cercava di colpire ancora la vittima che nel frattempo si era rifugiata nel municipio.

Il ferito, trasportato all’ospedale di Borgosesia, ha rimediato una prognosi di 60 giorni per fratture multiple al cranio, mentre l’aggressore è stato recluso nella casa circondariale di Vercelli.