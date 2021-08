Grazie a un cittadino, rinnovate le panche del parco giochi di Bettole

Il Comune ha fornito il materiale e Anselmo Visca ci ha messo la sua abilità manuale e la sua disponibilità e adesso il parco di Bettole ha panchine belle, nuove e sicure.

«Ringraziamo di cuore il nostro concittadino Anselmo Visca – dicono il sindaco Paolo Tiramani e l’assessore ai Parchi, Eleonora Guida – che ha dimostrato grande senso della comunità, mettendosi a disposizione per sistemare le vecchie panchine del parchetto, che avevano bisogno di manutenzione straordinaria. Un lavoro che richiesto tempo ed abilità, per un risultato davvero eccellente».

Tutti i parchi di Borgosesia sono oggetto di attenzione del Comune, che ha lanciato un’iniziativa per coinvolgere i cittadini in questa azione di rinnovamento, ottenendo una risposta entusiastica da parte di diversi borgosesiani.

«Borgosesia dà sempre prova di grande senso civico – conclude Paolo Tiramani – sono molti i cittadini che in vari modi si mettono a disposizione della collettività, dando una mano al Comune nella concretizzazione dei tanti progetti che mettiamo in campo. Ringrazio tutti, traendo da questo atteggiamento costruttivo ulteriore linfa per fare sempre di più e sempre meglio per la nostra bella cittadina».