Tappa vercellese per InsuperAbile: il messaggio dell'inclusione viaggia sulla Via Francigena

“Da soli si va più veloci… insieme si va più lontano”: con questo slogan, InsuperAbile, la staffetta dell'inclusione sta percorrendo, dal 14 agosto, la Via Francigena per raggiungere, dopo 45 tappe, Roma.

Venerdì una quindicina di persone che stanno percorrendo il tratto tra Viverone e Fidenza hanno fatto tappa a Vercelli per condividere con l'amministrazione comunale il loro messaggio di attenzione e inclusione. A bordo di biciclette e di speciali mezzi a pedale, attrezzati per il trasporto di persone con difficoltà motorie e psichiche, i pellegrini sono stati accolti davanti alla basilica di Sant'Andrea dall'assessore Gianna Baucero, dal vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, da monsignor Mario Allolio, rettore della Basilica, dalla dirigente comunale Margherita Crosio e dagli Amici della Via Francigena con Dino Olivetta e altri volontari.

Un bel momento di incontro e scambio, quello vissuto venerdì pomeriggio: «Vercelli è da sempre un crocevia lungo questo storico percorso - ha detto Baucero, accogliendo gli ospiti - e il messaggio di solidarietà e inclusione che date con questo pellegrinaggio così speciale non può che essere condiviso e adottato dall'amministrazione».

Agli staffettisti Baucero ha anche illustrato brevemente la storia della basilica e del suo fondatore, il cardinale Guala Bichieri, catturando l'attenzione con alcuni aneddoti che hanno colpito gli ospiti. Un'occasione certamente particolare, ma che, ancora una volta, ha confermato il ruolo che la Via Francigena può avere nella promozione del territorio: un turismo di nicchia, certamente, ma attento a luoghi, storia e ambiente. E che, anche in questi anni di pandemia, seppure in forma ridotta non si è mai fermato.