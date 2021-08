Sagra d'la Panissa special edition 2021: buona cucina, musica d'ascolto e Green pass

Anche quest'anno sarà una "special edition": prenotazioni consiglliate, distanziameneto, niente ballo e Green pass obbligatorio per cenare nell'area della palestra Mazzini (come prevede la legge nel caso di aree all'aperto ma completamente recintate).

Superando incertezze e problemi legati alla pandemia, il Comitato Vecchia Porta Casale ripropone il tradizionale appuntamento con la Sagra d'la Panissa: si parte questa sera, sabato 21 agosto, con buona cucina e musica da ascolto.

«Pur con tutte le limitazioni dovute alla pandemia – dice il presidente del Comitato, Guido Manolli – abbiamo voluto approntare un programma all’altezza delle nostre tradizioni, con uno sforzo organizzativo non indifferente. Tutto questo per non venire meno al nostro standard che ha sempre offerto spettacoli e buon cibo ai tanti visitatori che negli anni passati sono venuti a trovarci».

Si parte sabato 21 con l’orchestra di Vanna Isaia in concerto, domenica 22 Nunzia Tulipano, lunedì 23 Barbara e Loresax, martedì 24 Opera III, tributo ufficiale ai Pooh e mercoledì 25 Daniele Tarantino accompagnato dall’orchestra di Alex Tosi. Tutte le sere, dalle 19,30, si potrà cenare con i piatti tipici della cucina vercellese: a far da regina, ovviamente, la panissa. Domenica la cucina funzionerà anche a pranzo. Inoltre è previsto l’asporto.

E, visto il clima incerto che ha caratterizzato quest'estate, il Comitato Vecchia Porta Casale ha deciso di assicurare la copertura antipioggia a tutta l'area gastronomica, che consentirà ai commensali di poter gustare pranzo e cena tranquillamente anche in caso di maltempo.

Per tutte le serate e il pranzo di domenica è consigliata la prenotazione al 3383500932 anche WhatsApp.