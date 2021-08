Scienza: «Dobbiamo imparare a essere brutti e cattivi»

Prima gara ufficiale, domani, per la Pro Vercelli, prima conferenza stampa pre-gara del nuovo tecnico, Giuseppe Scienza.

Le frasi più importanti.

«Ci saranno i tifosi, il ritorno del tifo in tutti gli stadi italiani è una grande festa. Il calcio senza pubblico è come un tavolo dove ci sono solo briciole, non è calcio. Il ritorno del pubblico, poi, significa ritorno alla vita, alla normalità. Per quanto riguarda i nostri tifosi dico questo: non devono essere loro a trascinare la squadra: è la squadra che deve conquistarli e trascinarli.»

«Prediligo il 3-5-2, ma, a seconda delle partite e degli avversari, gioco anche con tre attaccanti, magari un rifinitore e due punte fisse.»

«Questa squadra, non ancora completa, manca soprattutto l'apporto di Masi, che ne avrà per un po'. Quando riavremo Masi, il reparto difensivo, soprattutto dopo l'acquisto di Cristini e di Macchioni, è da considerarsi al completo.»

«In porta gioca Tintori, la mia scelta, per adesso, è lui. Poi si vedrà. L'anno scorso partii con un portiere e poi terminai il campionato con un altro. Chi è più in forma gioca, non guarderò mai in faccia a nessuno.»

«Carosso e Sangiorgi sono due ottimi elementi, che negli anni passati hanno avuto problemi fisici, ma che ci daranno soddisfazioni. Non hanno perso un allenamento, due ottimi professionisti.»

«La formazione che manderò in campo sabato è una formazione che si avvicina a una formazione ideale. Dico questo perché dobbiamo inserire ancora Macchioni e Balardinelli, che è stato un gran colpo di mercato messo a segno dal direttore Casella. Di questo ragazzo mi ha detto un gran bene il tecnico dell'Empoli, Andreazzoli.»

«Il mercato... vorrei che finisse prima possibile. I miei giocatori si sentono giocatori della Pro, ma poi arrivano voci che magari si rivelano balle, e non va bene...»

«Ci mancherà, e tanto, Masi, ma non solo. Ci sono altri acciaccati. Ma ho fiducia in chi scenderà in campo. Sarà una buona formazione.»

(Mancheranno Masi, Della Morte e Rizzo - ndr)

«L'anno scorso la Pro Vercelli ha disputato un grande campionato. Tant'è che Francesco Modesto adesso allena, e con merito, una squadra di B. Ma noi giochiamo in serie C. Vogliamo vincere, a partire da domani, contro la Pergolettese. Ma dobbiamo imparare a essere brutti e cattivi.»