Vaccinazioni ad accesso libero: variazione di orario a Borgosesia

Vaccinazioni ad accesso libero, fino al 31 agosto: l'Asl comunica una lieve modifica gli orari del centro vaccinale del Teatro Pro loco di Borgosesia. Solo per la giornata del sabato, le vaccinazioni libere, quindi senza pre-registrazione alla piattaforma regionale www.ilpiemontetivaccina.it sono possibili dalle 13.30 alle 16 e non in mattinata, dalle 9 alle 13, come precedentemente comunicato.