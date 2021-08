«Manca ancora un centrocampista, stiamo valutando un altro portiere»

Alex Casella, conferenza stampa a pochi giorni dalla prima gara ufficiale di Coppa Itali.

Dice: «Si è provato tanto, la squadra sta cercando di assimilare il gioco e i metodi di mister Scienza e del suo staff. L'obiettivo è fare un campionato importante. La strada è quella giusta. Con giocatori nuovi che si aggiungono agli elementi che hanno disputato un grande campionato l'anno scorso.»

Ambizioni per questa stagione?

«Un campionato di vertice. Dobbiamo ripeterci, cercare di fare meglio dell'anno scorso.»

Sabato ci sarà il pubblico.

«Sì, finalmente sabato ci saranno i nostri tifosi (nonostante le difficoltà: green pass, limitazioni dei posti). La società l'anno scorso ha fatto sacrifici, quest'anno lo faremo con più entusiasmo "respirando" da vicino l'apporto della tifoseria.»

Campagna abbonamenti?

Sì partirà, cercheremo di pensare a tutte le soluzioni.

I due nuovi inserimenti?

«Siamo soddisfatti dell'inserimento di Luca Belardinelli, (che arriva in prestitto), capitano della Primavera dell'Empoli, lo volevano in molti, ha sposato il nostro progetto. Cerchiamo giovani bravi e utili. Come Macchioni (che arriva a titolo definitivo), difensore di sinistra, che nell'Alessandria ha fatto bene. Insomma, due innesti che alzano la qualità della rosa.»

Rolando?

«Diciamo che c'è stato un gran parlare sui giornali... hoi letto anche io dell'interessamento del Siena. Rolando è un giocatore della Pro Vercelli, ed è entusiasta di far parte di questo gruppo.»

Awua?

«Ha fatto molto bene la scorsa stagione, è normale che ci sia tanto interesse nei suoi confronti. Ma ora come ora è un giocatore della Pro. Noi abbiamo una logica, precisa: fanno parte della rosa solo coloro che credono nel nostro progetto. A oggi nessun giocatore che fa parte della squadra ha chiesto di andare via...»

I giovani che faranno parte della rosa?

«Li stiamo valutando. Da qua a fine mese faremo valutazioni definitive. L'obiettivo è comunque quello di far crescere i giovani, magari con il tempo. Francesco Musumeci sta facendo un lavoro importante.»

A che punto è la Pro con il mercato?

«La rosa comunque non è al completo. Manca un centrocampista, vediamo se fare anche inserimenti in attacco, in questi giorni stiamo valutando un altro portiere...»