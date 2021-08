Tre escursionisti recuperati dai soccorritori in alta Valsesia

Tre interventi del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco nei giorni di Ferragosto in Valsesia.

Un quarantenne che stava percorrendo l’alta ciclabile tra Meggiana e Rassa ha imboccato il sentiero sbagliato finendo in un tratto impervio nel quale rischiava di restare bloccato. Quando ha capito di non riuscire a recuperare la strada giusta ha chiesto aiuto: l’elicottero dei vigili del fuoco lo ha individuato sopra Rassa: l’uomo è stato soccorso e riaccompagnato a Piode.

Sono stati invece i familiari di un uomo sulla quarantina a chiedere aiuto visto che il loro congiunto, partito per un'escursione al rifugio Baraba Ferrero, stava tardando e non era raggiungibile al telefono. L'uomo, scendendo a valle, aveva cambiato percorso, finendo in una zona in cui non c'è campo: una volta ricevuto l’allarme, un elicottero e personale di terra hanno setacciato l'area mentre il figlio dell’escursionista è riuscito a mettersi in contatto con l'uomo, contribuendo così a individuarlo nella zona della Acque Bianche.

Aveva invece mancato l'appuntamento con la guida, il terzo escrusionista cercato: dopo un'ora di attesa al Passo dei Salati, il professionista ha allertato il soccorsi. L'escursionista, che da Piana Lunga dopo pranzo era salito verso il Col d’Olen, è stato individuato nelle vicinanze dell’istituto Mosso. L’elicottero lo ha caricato e riportato ad Alagna.